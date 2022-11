(Di sabato 19 novembre 2022) Cosa c’entra un Campionato del mondo di calcio con un freezer stracolmo di? Estate, il Marco di nove anni si appresta a vivere, finalmente con cognizione di causa – e non con i ricordi sbiaditi di una finale rubata a Maradona a Italia ’90 – un Mondiale da (aspirante) malato di pallone. Andai in edicola a comprare l’edizione speciale di Don Balòn, la celebre rivista spagnola con le rose di tutti i partecipanti (cosa che ripetei anche per il successivo Euro ’96, in Inghilterra). Ero gasatissimo: l’Italia diBaggio, Franco Baresi e Paolo Maldini mi riempiva d’emozione solo a pensarla. A Napoli faceva un caldo asfissiante e ancora non capivo come mai i giocatori dovessero giocare in orari assurdi, su campi verdissimi e incendiati dal sole e dall’umidità; crescendo ho imparato che il calcio è uno sport romantico ma che ...

Il Foglio

Di seguito ecco l'albo d'oro completo dei, in cui spiccano le quattro vittorie dell'Italia ...Spagna 1982 " Italia Messico 1986 " Argentina Italia 1990 " Germania Ovest Stati Uniti" ...Eric Cantona è stato davvero sfortunato perché la Francia non si è qualificata aidel 1990 e dele in quello del 1998 si era già ritirato l'anno prima. Jari Litmanen , gran bel ... Mondiali 1994, ossia Roberto... e i gelati "L’Italia di Roberto Baggio, Franco Baresi e Paolo Maldini mi riempiva d’emozione solo a pensarla. A Napoli faceva un caldo asfissiante e ancora non capivo come mai i giocatori dovessero giocare in or ...Nessuna nazionale con il detentore in squadra ha mai vinto la Coppa del Mondo. Riuscirà a farlo la Francia in Qatar Numeri, statistiche e curiosità ...