Macau GP | on board | a gas spalancato sul Guia Circuit con Raul Torras

Il sabato sarebbe dovuto essere il giorno decisivo per il Gran Premio Motociclistico di2022 , con entrambe le gare da disputare tra la notte e la mattina italiana. Tuttavia, l'azione in pista si è limitata a due giri di allineamento, visto che Gara 1 è stata cancellata per ragioni ...... che coinvolge in primis anche l'Italia; la serrata di, la città cinese del gioco, che ha ...all'acquisto di Twitter - 11% e si prepara ad affrontare una vertenza miliardaria con ilche l'...Saliamo in sella alla CBR1000RR-R del Toll Racing Team guidata dal pilota spagnolo, tra grattacieli, muri e barriere giallo-nere sfiorate ad ogni curva ...China is opposed to using the budget of Atomic Energy Agency (IAEA) for safeguards activities related to nuclear submarine cooperation under the AUKUS, which is "a sheer act of nuclear proliferation," ...