Lunedì la ripresa degli allenamenti a porte aperte | sabato rossoverdi impegnati a Pisa

Leggi su seriea24

(Di sabato 19 novembre 2022) Allenamento mattutino per i, al quale non hann preso parte Francesco Di Tacchio e Raul Moro (in isolamento da Covid 19). Hanno invece svolto lavoro atletico personalizzato Titas Krapikas, Mamadou Coulibaly e Niccolò Corrado.Gliriprenderanno21 novembre alle 15.00, a, all’antistadio Giorgio Taddei. Il prossimo impegno di Serie BKT sarà a26 novembre alle ore 18.00. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.