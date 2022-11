LIVE Sci alpino | Slalom Levi 2022 in DIRETTA | finalmente inizia la Coppa del Mondo femminile!

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI LEVI 9.42 Quattro invece le affermazioni a Levi per Mikaela Shiffrin. L'americana però non vince qui dal 2019 e nel 2021 giunse per due volte seconda alle spalle della grande rivale Vlhova. 9.41 Lo slovacca Petra Vlhova, nel passato recente, ha lasciato le briciole alle avversarie a Levi. In Finlandia ha vinto entrambi gli slalom disputati sia nel 2020 sia nel 2021. Nel complesso vanta cinque successi, contando anche quello del 2017. 9.39 Dopo una lunga serie di cancellazioni, riparte la Coppa del Mondo di sci femminile. Sono già saltate le seguenti gare: gigante Soelden, le due discese ...