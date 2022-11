Le iene in 4K UHD | la recensione | il cult di Tarantino celebra i 30 anni con una steelbook e un video pazzesco

Leggi su movieplayer

(Di sabato 19 novembre 2022) Lade Lein 4K UHD: Eaglei 30deldicon una bellissimaa due dischi, ma soprattutto con un4K che segna un incredibile salto di qualità rispetto al blu-ray. Per festeggiare i 30del folgorante esordio di Quentin, non poteva esserci modo migliore che un'uscita homespeciale. È quella che ha preparato Eagle Pictures, pronta a lanciare Le(data di release il 23 novembre) in una splendentea due dischi, che oltre al già noto blu-ray presenta finalmente il film nel formato 4K UHD. La maniera migliore per riapprezzare in una nuova veste smagliante ilche ha ...