La Manovra Meloni | Iva azzerata su pane e latte e stretta sul reddito di cittadinanza

(Di sabato 19 novembre 2022) Unada trenta miliardi di euro, di cui larga parte destinate ad aumentare gli aiuti a famiglie e imprese che devono fronteggiare il caro bollette, allargando la platea dei beneficiari di entrambe le categorie. Poi altre priorità: portare il cuneo fiscale al 3%, sostenere maggiormente famiglia e natalità (circa un miliardo), aumentare le soglie attuali del credito d’imposta dal 30 al 35 per cento. Tra le misure che dovrebbero trovare spazio nella legge di bilancio, attesa in Consiglio dei ministri lunedì, anche l’estensione della platea dei beneficiari della flat tax per le partite Iva (da coloro che hanno un fatturato fino a 65mila a coloro che arrivano a 85mila euro). Mentre si studia l’azzeramento dell’Iva sui beni di primo consumo (, pasta) per un anno, e la riduzione al 5% sui prodotti per l’infanzia e ...

