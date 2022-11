Federica Pacela | in intimo l’abbraccio col suo vero amore

Leggi su newstv

(Di sabato 19 novembre 2022) Dall’estate 2020 è la compagna dell’ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessio Lo Passo. Ma in questa foto non è con lui… Negli ultimi anni ha letteralmente scalato le classifiche di popolarità sui social network. Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube. Non c’è piattaforma dovenon sia presente. Sempre con le sue forme prorompenti. Anche in questa foto che vi proponiamo la vediamo (ed è un gran bel vedere) in. Abbracciata al suo grande. E non è chi pensate…(Instagram)36enne, classe 1986. Ha compiuto 36 anni lo scorso 25 agosto. Un fisico che definire scultoreo è poco. Palestrata, appassionata di bodybuilding, ma con una femminilità sempre molto pronunciata. Hair stylist, che sui social ha fatto le proprie fortune. La sua vita ...