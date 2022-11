Droga nel frigorifero scoperta dal cane ‘Holly’ | titolari di un bar denunciati

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia di Benevento, supportati da quelli del Nucleo Cinofili di Sarno, sono stati impegnati nella serata di ieri in un ulteriore servizio di controllo del territorio a largo raggio, volto al contrasto dell’illegalità diffusa e, in particolare dei furti in abitazione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei Comuni di Pietralcina e San Giorgio del Sannio. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle Stazioni di Pietrelcina e San Giorgio del Sannio hanno proceduto a diverse perquisizioni domiciliari, tra cui una all’interno di un bar di Pietrelcina, gestito da due fratelli, nel corso della quale ilanti“Holly“ ha fiutato all’interno del, tra gli alimenti, una busta di cellophane trasparente contenente 27 grammi di marijuana. La perquisizione veniva ...