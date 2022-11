Calenda ad Accordi&Disaccordi Nove | “Renzi che torna a Riad? Non mi piace per niente Per ora si lavora bene | ma in politica non mi fido di nessuno”

(Di sabato 19 novembre 2022) “che va in Arabia Saudita il giorno della fiducia del governo Meloni? Non miper, non è che ho cambiato idea perché mi sono alleato con lui”. Così Carloospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha risposto al conduttore che gli chiedeva che effetto gli facesse vedere il ritorno del leader di Italia Viva ail 25 ottobre scorso. “Non dice più che gli fa orrore, però per il resto lo critica…”, ha detto sarcasticamente Marco Travaglio durante il confronto. “Io dissi che mi faceva orrore il suo modo di fare, il fatto di appoggiare prima il governo Conte, poi di farlo cadere. Tutta una storia su cui io sono stato in disaccordo ...

Così Carloospite sul 'Nove' di '&Disaccordi', il talk politico condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi in onda stasera alle 22.45. "Si fida di ......con il talk '&Disaccordi' , condotto da Luca Sommi . L'ospite di venerdì 18 novembre alle 22.45, come sempre dopo il live di Fratelli di Crozza , è il leader di Azione e senatore Carlo...Roma, 18 nov (Adnkronos) – "Renzi che va in Arabia Saudita il giorno della fiducia del governo Meloni Non mi piace per niente, non è che ho cambiato idea perché mi sono alleato con lui”. Così Carlo C ...Il leader di Azione si dice esterrefatto della decisione in Lombardia. E anche nel Lazio la candidatura di D'Amato rischia di saltare perché i Dem "hanno ...