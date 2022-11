‘World League Live’ | il mobile game dell’era GameFi che piace ad Alessandro Del Piero

(Di venerdì 18 novembre 2022) WorldLive, ildi calcio free to play sviluppato da Proxy42 e disponibile su dispositivi Android e iOS, a differenza di qualsiasi altro videogioco del suo genere, ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo fenomeno videoludico della terza rivoluzione tecnologica che sta coinvolgendo la Rete: ilFi. WorldLive è infatti il primo videogioco di calcio che permette di sfidare altri giocatori in avvincenti e combattutissimi match in multiplayer online, ma non solo. Il giocatore potrà infatti finalmente anche possedere, scambiare, vendere o noleggiare gli asset dei propri giocatori preferiti e della propria squadra del cuore sotto forma di NFT (Non-Fungible-Tokens), attraverso un modello di interazione Play to Earn, in grado di trasportare la fanbase a un livello ...

