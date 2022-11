Traffico Roma del 18-11-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 novembre 2022) Luceverdedalla redazione Buongiorno e ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani in pieno svolgimento in zona centro una manifestazione studentesca il corteo mosso da Piazza Ugo La Malfa giungerà a Viale Trastevere chiusure temporanee lungo il percorso dal Circo Massimo a Viale Trastevere deviazioni anche per diverse linee di bus altra manifestazione fino al 14 in via Molise davanti al Ministero dello Sviluppo Economico anche qui inevitabili i disagi aled in città incidente con difficoltà di transito in via Veneto altezza via rallentamenti ma persulla Tangenziale Est da viale delle Valli alla Tiburtina verso San Giovanni code sulla diramazionenord della A1 da Settebagni al Raccordo Anulare file ritroviamo sul raccordo in carreggiata interna dalla Cassia Veientana alla Salaria e dalla ...