Totti e Noemi lo hanno fatto per la prima volta | il video fa il giro del web

(Di venerdì 18 novembre 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. FrancescoBocchi ormai non si nascondono più. La coppia ha deciso di uscire allo scoperto: ildel momento haildel web e dei social. Dopo mesi e mesi di gossip e indiscrezioni, finte o vere che siano, l’ex capitano della Roma ha deciso di non nascondersi più e

FrancescoBocchi mano nella mano al di Dubai , dove il Pupone ha presenziato come Ambassador. L'ex Capitano della Roma, dopo la separazione da , è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna, ...A Dubai i Globe Soccer Awards, gli Oscar del calcio. Tante le star presenti, prima uscita ufficiale per Francescoe . Premiati i dirgenti del Milan Maldini e Massara e riconoscimento alla carriera ad Adriano Galliani. Premio alla carriera anche a Zlatan Ibrahimovic. Incetta di premi per il Real Madrid con ...Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme a Dubai, per i Globe Soccer Awards. Quella di giovedì sera è stata la prima uscita ufficiale della coppia che ha sfilato sul red carpet degli Oscar del calcio. L ...Prima uscita pubblica, e ufficiale, per la coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma e la nuova compagna hanno sfilato… Leggi ...