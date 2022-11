Sainz | «Con Binotto ho un rapporto speciale In Ferrari le voci ci sono sempre»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il Corriere della Sera intervista il pilotaCarlos. Replica al tormentone su una possibile sostituzione di Mattia. «Senza rumors enon sarebbe la. Esisteranno, noi siamo tranquilli. Magari qui facciamo doppietta e poi tutto sarà dimenticato».traccia un bilancio degli ultimi due anni. «Il primo misentito subito a casa e si è visto. Il secondo è stato più duro soprattutto all’inizio, poimigliorato e sto chiudendo la stagione a un livello alto. Però ancora non riesco a guidare in maniera naturale questa macchina. Non è fatta per il mio stile di guida. Maorgoglioso di essermi adattato, sarebbe stato facile mollare e puntare sul 2023». Ritiene che la ...