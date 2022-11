Pogba | «Mondiali 2022? Dio aveva altri piani Ronaldo è pazzesco»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Paul, centrocampista francese della Juventus, ha parlato di, mancata convocazione e non solo Paul, centrocampista della Juventus, ha parlato al podcast religioso Muslim Money Guys . NIENTE MONDIALE – «Dioper me».– «Vedo giocatori di calcio professionisti, molti dei quali sono molto professionali, arrivano in anticipo, fanno tutto il recupero e cose del genere. Ma c’è qualcuno che è stato lì ogni singolo giorno (al Manchester United, ndr.) e non si è fermato. Questo è Cristiano. È la sua personalità, è un vincente, questo è certo. Vuole avere sempre ragione, non è mai soddisfatto di quello che ha fatto, vuole sempre di più. Il suo motto è: “Posso fare di più. Farò di più”. La sua motivazione è pazzesca. Quello ...

Commenta per primo Paulè intervenuto al podcast religioso Muslim Money Guys di Wahed, svelando alcune cose inedite su ... NIENTE- 'Dio aveva altri piani per me'. CENTROCAMPISTI PREFERITI ... Giroud e il Mondiale senza Pogba: "Ci mancherà molto perché..." VIDEO Oltre ai due argentini, sono tante le squadre che per questo Mondiale dovranno fare a meno di giocatori molto importanti: da Correa a Pogba, la lista dei giocatori infortunati per Qatar 2022.Il calendario della Francia ai Mondiali di Qatar 2022, con tutte le date ... confermandosi tra i migliori del mondo. Non ci saranno Kanté, Pogba, Maignan e Nkunku, ma il ct Deschamps ha a disposizione ...