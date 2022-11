Missile nordcoreano caduto in Zona giapponese Poteva colpire anche gli Usa

(Di venerdì 18 novembre 2022) E'nellaeconomica esclusiva del Giappone ilbalistico intercontinentale (ICBMI lanciato oggi dalla Corea del Nord verso est. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Tokyo, il quale havalutato che il proiettile aveva una possibile gittata di 15mila km, quindi in grado di raggiungerequalunque punto degli Stati uniti. Il lancio viene all'indomani di una dichiarazione bellicosa della nuova ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son Hui, la quale ha minacciato "dure azioni militari" in risposta alla decisione americana di estendere alla Corea del Sud e al Giappone la sua "deterrenza rafforzata", con cui s'intende la possibilità di offrire agli alleati una difesa con tutti i mezzi, compresi quelli nucleari, in caso di attacco o pesante provocazione da parte di ...

Il dittatoreKim Jong Un vuole a tutti costi far sapere al mondo che lui continua ad esistere, anche ... Un nuovobalistico, questa volta con una portata intercontinentale in grado " ...... Il premier del Giappone, Fumio Kishida, al forum Apec (Asian pacific economic cooperation) di Bangkok, ha detto che il lancio del missile nordcoreano è "assolutamente inaccettabile. Ancora più dura, ...Mentre l'Occidente si preoccupa della possibilità che Putin ricorra alle armi nucleari in Ucraina, c'è il serio rischio che vengano sottovalutate le minacce ...