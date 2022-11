Juve Rugani | cessione in vista? Le ultime sul difensore

(Di venerdì 18 novembre 2022) Lantus a gennaio potrebbe salutare Daniele, il centrale vuole più spazio e il prestito è la soluzione ideale per andare a giocare Lantus a gennaio potrebbe salutare Daniele, il centrale vuole più spazio e il prestito è la soluzione ideale per andare a giocare. Il prestito di sei mesi prima delladefinitiva in estate, perché ilnon rientra più nei piani dei bianconeri. Lo scrive Gazzetta.it. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... delle tante sessioni di mercato che lo hanno visto in cima alla lista dei possibili partenti, il nome di Danieletornerà d'attualità anche a gennaio prossimo, quando il difensore della......e conche praticamente ormai è diventato quasi un esubero, sono molti quelli in bilico e che senza paura di essere smentiti potrebbero lasciare. Insomma, servono innesti e uno, la, lo ...C'è sempre meno spazio nelle rotazioni della Juventus per Daniele Rugani. Questo, un aspetto che - secondo la Gazzetta dello Sport -, potrebbe spingere il centrale difensivo a lasciare Torino e ...Stando a quanto riferisce il Tempo, però, la Juve deve muoversi in fretta per anticipare la concorrenza di due club, Lione e Marsiglia, che avrebbero già allacciato i contatti con la Roma. Daniele ...