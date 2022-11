F1 | la Ferrari e le voci sull’addio a Binotto | il commento di Charles Leclerc

Eurosport IT

... ha tenuto un concerto - evento all'Autodromo Enzo e Dinoe ha ritrovato il suo pubblico in ... con i fan dei due artisti che hanno pubblicato il momento in cui le duesi sono unite di ...VEDI ANCHE Leclerc e lesu Binotto: "Non è bello leggere queste cose" Chi è Frederic Vasseur, il francese indicato come sostituto di Mattia Binotto allaBinotto al capolinea Nel 2023 ... Ferrari, Leclerc e le voci sul possibile addio di Binotto: "Rumors a cui non do peso" Il francese, attualmente a capo della Sauber Alfa Romeo, è stato indicato come prossimo team principal della Ferrari. BORDATE CONTRO I MEDIA ... voi siete fregati da tutte queste voci che partono da ..."Ci sono sempre rumor che circondano la Ferrari, noi dobbiamo solo concentraci sul lavoro". Lo ha detto Charles Leclerc, a proposito delle voci sul futuro del team… Leggi ...