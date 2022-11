F1 | GP Abu Dhabi 2022 | Wolff | “Abbiamo la possibilità di battere la Ferrari”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il team principal della Mercedes, Toto, ha parlato in vista dell’ultima gara di F1 di questa stagione, ovvero il Gran Premio di Abu. Ecco le sue parole riportate da Speedweek.com: “La nostra prima vittoria stagionale è il risultato del duro lavoro, dell’impegno e della determinazione di tutto il team. La nostra squadra non ha mai smesso di crederci e di dare il massimo. Non potrei essere più orgoglioso e questo dimostra quanto siano forti. Per le caratteristiche della pista di Yas Marina, non ci aspettiamo di essere competitivi come a Interlagos. Tuttavia, quest’anno le sorprese sono state molte e noiunadilae concludere al secondo posto tra i costruttori. Speriamo di chiudere in bellezza“. SportFace.