Come comportarsi in situazioni di ogni... genere

(Di venerdì 18 novembre 2022) AGI - C'è ancora posto per il galateo nella società contemporanea? Per Samuele Briatore, presidente dell'Accademia Italiana Galateo, coordinatore del Master in cerimoniale, galateo ed eventi istituzionali e assegnista di ricerca presso Sapienza Università di Roma, oltre che saggista, attivista e ideatore dei progetti di inclusione “Distretto X” per il Comune di Milano, la risposta è: assolutamente sì, ma con una bella mano di tinta arcobaleno. Briatore, infatti, torna ora in libreria con un nuovo libro - dopo 'Le regole delle buone maniere', 'usare le parole giuste', 'Il galateo del cuore' - che aggiorna il galateo in una direzione assolutamente inedita: 'Il nuovo galateo di' (Newton Compton Editori, 10 euro, 288 pagine) raccoglie tutta una serie di riflessioni, informazioni e consigli per confrontarsi con i cambiamenti della nostra ...