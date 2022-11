(Di venerdì 18 novembre 2022) Li chiamano “Facility Dogs“,addestrati per assisterevulnerabili, che siano esse minori, donnedi violenza di genere, disabili o anziani: grazie al progetto europeo Fydo-Italia, finanziato dal dipartimento di giustizia europeo, stanno prendendo sempre più piede anche in Italia e, ora, anche a. L’occasione per toccare con mano tutti i vantaggi è in programma venerdì 18 novembre dalle 17.30 alle 19 al Centro Ippico La Rosa Bianca di Zanica, quando la onlus Dog4Life presenterà l’iniziativa “Idi assistenza allevulnerabili diper una Giustizia migliore”. Lo scopo del progetto Fydo è quello di creare un servizio europeo (presente in Italia, Irlanda, Belgio e Francia) che possa contribuire a diminuire lo stress e la ...

BergamoNews.it

... al suoun cagnolino il più delle volte stordito e poco presente. Una situazione sempre più frequente a Torino, dove sono in aumento le persone che utilizzanodi piccola taglia per l'...Si dice che i Vichinghi lo tenessero al propriomentre solcavano il mare a bordo delle navi. ... Il pelo che lo ricopre per intero è lungo e folto, come quello di alcuniparticolari . In ... Cani al fianco delle vittime di reato, sono 3 a Bergamo: supporto psicologico e un aiuto per le deposizioni Una persona chiede l’elemosina, al suo fianco un cagnolino il più delle volte stordito e poco presente. Una situazione sempre più frequente a Torino, dove sono in aumento le persone che utilizzano ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...