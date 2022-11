Calhanoglu | “Al Milan ho molti amici | ma con i tifosi è diverso”

Commenta per primo Il centrocampista dell'Inter Hakanha parlato a TRT SPOR: 'Il Napoli sta andando molto bene e merita il primato, peraltro la ... SUL- 'Ho molti amici in squadra, ma ...... però, è riuscita a trovare in maniera del tutto inaspettata in Hakanun perfetto ... l'esperienza e la qualità del centrocampista turco hanno fatto la differenza, esaltando l'exin un ...Dopo il trionfo in chiave scudetto del Milan, si ipotizzava una riscossa nerazzurra ... La rosa dell’Inter è ottima, ha dei giocatori sovrapponibili e sembra che con Calhanoglu in cabina di regia al ...Secondo posto in classifica per la compagine interista, a quota 30 e a pari punti con Milan e Lazio, entrambe impegnate in ... abile a sfruttare un prolungamento di testa di Lautaro sul cross di ...