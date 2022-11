Asl Benevento assume 44 sanitari | “Così si risponde ai bisogni dei pazienti”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Le 44 assunzioni a tempo indeterminato decise dal direttore generale Gennaro Volpe sono davvero una buona notizia. Èche siaidei, che chiedono personale disponibile e professionale, come lo sono quelli chiamati a tempo indeterminato da questa delibera”.Lorenzo Medici, segretario generale della Cisl Funzione Pubblica della Campania e commissario della federazione Irpinia Sannio, commenta la decisione della direzione sulla stabilizzazione al termine della procedura prevista dalla legge. Dal primo dicembre entreranno in servizio 19 infermieri, 18 operatori socio, 2 dirigenti farmacisti e 4 tecnici addetti alla prevenzione. “Esprimo – aggiunge il leader sindacale- il mio apprezzamento per la sensibilità ...

NTR24

Clemente Mastella ha chiesto al Prefetto didott. Carlo Torlontano, un incontro urgente con, ARPAC e GESESA al fine di definire un percorso condiviso per la immediata risoluzione della ...Lo afferma il sindaco di, Clemente Mastella, che ieri ha emesso un'ordinanza con la quale ... "A seguito della nota pervenuta ieri sera dall', secondo cui il campionamento di acqua ... L’Asl Benevento assume i sanitari precari in servizio durante la pandemia A due terzi degli abitanti di Benevento è vietato l’utilizzo dell’acqua del rubinetto per bere e cucinare. Le analisi di Asl e Arpac hanno evidenziato valori oltre la soglia limite stabilita dalla ...Il sindaco di Benevento ha emanato un’ordinanza per fermare temporaneamente l’utilizzo dell’acqua potabile a causa della presenza di tetracloroetilene. La decisione dopo una comunicazione della Asl.