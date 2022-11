Argentina | il messaggio di Gonzalez dopo l’esclusione dal Mondiale | ‘Continuerò a sognare’

... sarà il più breve della storia da1978. Quattro partite nella maggior parte dei giorni ... poi ha cancellato ile si è limitata a spiegare che si tratta di una scelta 'al di fuori ...... l'anno del suo esordio al Mondiale con l'. Poi è il turno di Son Heung - Min, di Hakimi e ... Lo spot Il senso e ildi questo spot sono chiari: Impossible is Nothing , lo storico ...L'importante è rialzarsi sempre. Adesso penso a recuperare e a incoraggiare i miei compagni da fuori. Grazie per i messaggi e forza Argentina sempre".Grazie per i messaggi e forza Argentina sempre". Questo il messaggio via social di Joaquin Correa, attaccante argentino dell'Inter, che sarà costretto a saltare il Mondiale in Qatar a causa di un ...