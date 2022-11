Totti e Noemi Bocchi insieme per la prima volta sul Red Carpet | ecco le FOTO

(Di giovedì 17 novembre 2022) Francescosi sono presentati per lasu un red. Si tratta dellauscita ”ufficiale” per la nuova coppia che si è mostrataad un evento molto importate. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Uomini e Donne, Michela ha 80 anni ma non invecchia «I medici studiano...

Debutto ufficiale per FrancescoBocchi con il primo red carpet: hanno scelto Dubai e ovviamente il mondo del ...La storia d'amore tra FrancescoBocchi è più seria e importante che mai. L'ex calciatore e la nuova fidanzata non si nascondono più e hanno fatto la loro prima uscita ufficiale sul red carpet. È accaduto a Dubai, dove ...Debutto ufficiale per Francesco Totti e Noemi Bocchi con il primo red carpet: hanno scelto Dubai e ovviamente il mondo del calcio Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno stupito tutti con il loro primo ...Il Capitano ha detto addio a Ilary Blasi e non si nasconde più con la Bocchi: la relazione tra i due è più seria che mai ...