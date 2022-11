Tadej Pogacar | “Evenepoel è forse più forte di me | sfrutta la genetica Ayuso vincerà un Grande Giro”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022)ha concluso la stagione con il secondo posto al Tour de France e la vittoria aldi Lombardia. Lo sloveno non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio allaBoucle per la terza volta consecutiva, venendo battuto dal danese Jonas Vingegaard. Il capitano della UAE Emirates è tornato proprio su quel risultato in un’intervista concessa a CyclingNews: “Non accetto il fatto che fare secondo possa essere considerata una sconfitta. Ho vinto tre tappe e la Maglia Bianca. Se quella è una sconfitta, allora è il miglior modo per essere sconfitti in una corsa. Penso che il Tour uno lo perda se non finisce neppure la prima tappa: essere lì davanti, ogni giorno, non è tanto lontano dalla vittoria”.inseguirà la rivincita nella prossima annata ...