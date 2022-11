Senegal | ufficiale | Manè non guarisce dall’infortunio | salta i Mondiali 2022 in Qatar

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) E’ il giorno più triste per il. Sadionon recupera in tempo e nonrimediato con il Bayern Monaco. Per questo motivo, la selezione di Cissè ha comunicato ufficialmente che il fuoriclasse non giocherà iine non sarà più inserito tra i convocati, come in un certo momento ipotizzato con un’assenza possibile di una-due partite. Invece, niente da fare: non ci sarà a Doha ed è una brutta perdita. SportFace.