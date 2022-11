Sampdoria | la lettera di Ferrero | «Se fosse utile il mio addio…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Massimoha inviato unaa Sportitalia in risposta al senatore Pirondini: ecco cosa c’è scritto Massimoha inviato unain risposta alle dichiarazioni del senatore Luca Pirondini. Il testo del messaggio inviato a Sportitalia dall’ex presidente della– «Lo faccio non per disprezzo della politica, ma proprio per impedire gesti di convenienza come il suo. In realtà non ho nulla da replicare a quelle che sono le sue opinioni sulla mia persona più che sul mio operato, sul quale non posso che chiederle di fare un’operazione di onestà intellettuale andando a vedere qual era la situazione della società e della squadra quel triste lunedì 6 dicembre dello scorso anno. Tengo a precisare due cose: la prima è che non ho mai voluto offendere ...