Prima lo spavento | poi la rimonta | Di Lorenzo e Grifo ribaltano l’Albania | 1-3

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’Italia vince 3-1 a Tirana grazie alla doppietta del centravanti del Friburgo. Gli azzurri erano andati sotto dopo 15 minuti. Paura per Tonali, caduto male dopo un contrasto

Considerando il grandevissuto negli ultimi 30 giorni, col dubbio perenne che potesse ... Abbiamo tempo per modificarla fino all'ultimo giornodel debutto, ma speriamo di non doverlo fare'...Una inusuale a Bagno a Ripoli ( ) dove quattro ladri hannofatto irruzione in una casa, poi dopo aver messo a soqquadro l'abitazione si sono resi conto ... Notevole lodella famiglia ...