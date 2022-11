Monreale | domani centinaia di sacchetti della spesa in distribuzione da A S F A per famiglie indigenti

(Di giovedì 17 novembre 2022)– Avverrà nella giornata di, venerdì 18, alle ore 16,00, ladi derrate alimentari da parte di A.S.FA. Sicilia presso la sede sita in C/da Favara F. G. 6. A.S.FA. Sicilia è un’associazione a sostegno dellebisognose e/o con difficoltà nel sociale. L’ente, ora una realtà che vanta più di dieci anni di attività, opera fra Palermo econ lo scopo di migliorare la qualità di vita dei meno fortunati. Sono più di 600 le personeche vengono assistite dall’associazione. Ladei generi alimentari si terrà nella sedese che è stata istituita in un bene confiscato alla mafia., per l’occasione, saranno presenti anche autorità civili e militari. “I beneficiari ...

