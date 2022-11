Inflazione | rincari record a ottobre | non solo gas e elettricità | anche latte e pasta alle stelle I prezzi

Adnkronos

... non solo per quanto riguarda le spese per gas e energia elettrica , ma l'incide anche ... Fortissimi inel settore dei latticini: il prezzo del il burro sale del +42,8%, il latte ...Lo afferma il Codacons, che ha analizzato i dati definitivi sull'di ottobre forniti ... Fortissimi inel settore dei latticini: il prezzo del il burro sale del +42,8%, il latte ... Inflazione, rincari record: dalla luce a burro e latte, qualche numero Aumenti record che incidono come un macigno sulle tasche delle famiglie: non solo per quanto riguarda le spese per gas e energia elettrica, ma l'inflazione incide anche ... Fortissimi i rincari nel ...Con l’inflazione record cresce – denuncia la Coldiretti ... i bilanci delle aziende sono messi a rischio da rincari di ogni tipo – continua la Coldiretti – dal riscaldamento delle serre ai carburanti ...