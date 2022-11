Hamsik | Napoli mi manca | ci tornerò presto | Lobotka è devastante | Osimhen mi piace un sacco

... in app il 7 dicembre, sulla Slovenia, patria natia di Marek, in app il 21 dicembre, esull'asso georgiano delKvaratskhelia, in app il 28 dicembre. In questi mesi ci sarà anche uno ...... in app il 7 dicembre, sulla Slovenia, patria natia di Marek, in app il 21 dicembre, esull'asso georgiano delKvaratskhelia, in app il 28 dicembre. In questi mesi ci sarà anche uno ...A 78 anni Edy Reja ha tutt'altro che voglia di appendere al chiodo il fischietto da allenatore e mettere la tuta in un armadio. La sfida della sua Albania nell'amichevole a Tirana ci ...Per la 15° giornata del campionato di Serie A 2022-23 il Napoli affronta l’Udinese al Diego Armando Maradona sabato 12 novembre alle ore 15:00. Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 46 i precedenti ...