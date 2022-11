Dalla Tunisia all' Italia su un barchino per 5000 euro | col rischio di morire in mare

Leggi su agi

(Di giovedì 17 novembre 2022) AGI - Piccole imbarcazioni, munite di potenti motori fuoribordo, condotte da esperti scafisti si muovevano tra le città tunisine di Al Haouaria, Dar Allouche e Korba e le province di Caltanissetta, Trapani e Agrigento: in meno di quattro ore trasportavano dalle 10 alle 30 persone per volta, e se qualcosa andava storto i migranti potevano essere gettati in. Condotta sia con metodi tradizionali sia attraverso intercettazioni, l'indagine della squadra mobile di Caltanissetta che ha portato a 18 arresti per traffico di migranti tra la Sicilia e laè partitasegnalazione di un pescatore di Gela, che il 21 febbraio 2019 all'imbocco del porto di Gela vide incagliarsi una barca in vetroresina di 10 metri con due motori da 200 cavalli. Si trattava, spiega la polizia, di un'imbarcazione rubata a Catania pochi giorni prima e ...