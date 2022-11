Controlli nei comuni a Nord di Napoli | sanzioni e denunce

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPolizia Metropolitana, Carabinieri della compagnia di Marano, il Nil e Nas e il Gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano stamattina sono scesi in campo per una massiccia attività interforze in territori dell’area, soprattutto a Villaricca, mirata al controllo del territorio e al ripristino della legalità. Numerosi ialle attività commerciali (diversi bar tra le altre) e alle attività produttive. Tre i sequestri effettuati per mancate autorizzazioni ambientali e numerosi reati contro l’ambiente.effettuati anche alle Rsa, in una sono stati rilevati e contestati diversi illeciti. Anche le sale giochi sotto la lente di ingrandimento delle forze in campo, denunciati i gestori. Complessivamente sono decine le persone deferite all’autorità giudiziaria. Sequestri anche per mancate ...