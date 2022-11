Calciomercato Milan – Okafor colpo ad effetto per l’estate | le ultime News

Il centrocampista delha 'spaventato' tutti ieri sera, nel corso dell'amichevole in casa dell'Albania vinta 3 - 1, cadendo e sbattendo la testa a terra dopo uno scontro di gioco. Subito ...SERIE A - 'Il Napoli sta volando, il miosta facendo fatica per accompagnarli, la mia Fiorentina non è partita bene'. OTTAVO DI CHAMPIONS CON IL BRUGES - 'Sarei ipocrita se dicessi che sarebbe ...L’edizione odierna di Tuttosport riporta come il nuovo accordo tra Milan ed Emirates, che verrà rinnovato presto, potrebbe essere annunciato proprio nella tournée che il club rossonero terrà a Dubai d ...«Sto bene. E sono fiero di far parte di questo gruppo. Di questa Italia». Sandro Tonali, via Instagram, rassicura tutti dopo la brutta caduta alla fine del primo tempo del match amichevole con l’Alban ...