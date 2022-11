Calcio | morto a 57 anni l’ex attaccante Rodax in un incidente ferroviario

(Di giovedì 17 novembre 2022)Gerhardall’età di 57a causa di unavvenuto lungo la tratta che passa nei pressi di Traiskirchen, in Bassa Austria, a circa venti chilometri da Vienna.era da tempo gravemente malato e sarebbe stato investito da un treno. Partecipò ai Mondiali di Italia ’90 con la sua Nazionale, con la quale andò a segno nel successo per 2-1 contro gli Stati Uniti. Con la maglia di club, visse il suo periodo migliore nell’Admira Wacker Moedling, segnando 84 reti in 192 partite. Nella stagione 1990-1991 ha disputato 27 incontri con l’Atletico Madrid, vincendo anche la Coppa del Re. SportFace.

Colleghi e compaesani increduli per la scomparsa del 51enne,due giorni dopo essere stato investito da ...Il campione diha ricordato la perdita di Angel, avvenuta durante il parto. Un dolore ... Il piccolo è nato, per motivi che non sono ancora noti, quindi la coppia è tornata a casa solo con ...Cristiano Ronaldo ha voluto parlare per la prima volta del lutto che ha colpito lui e la sua famiglia, dopo la morte del figlio, uno di due gemelli. Il campione di calcio ha ricordato la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...