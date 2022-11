ATA | domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA Interpelli

(Di giovedì 17 novembre 2022) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2022/23 si verificano glinazionali agliche voglianoil ruolo di. Ecco alcune delle domande aperte con relativa scadenza per la presentazione della. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...scorso i termini per la presentazione delle domande di pensionamento del personale docente e. ... 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011): d'ufficio 67 anni al 31 agosto 2023, a67 anni al 31 ...... Ufficio Scolastico Regionale per la riduzione del divario trae offerta di lavoro. L'... In […] Attualità Economia Situazione. Bellini (Fp - Cgil) all'attacco della giunta Caprioglio ... Graduatorie ATA terza fascia: nell’aggiornamento 2024 sarà possibile inserire altro titolo di accesso, purché si possieda entro la scadenza delle domande Passi avanti dell'Italia per ospitare Euro 2032. Nella giornata di oggi è stata infatti presentata la candidatura della nostra Federazione, con il termine ultimo per la presentazione ...Sarà una tra Italia e Turchia ad ospitare Euro 2032: la federazione italiana ha presentato oggi la candidatura Nella giornata di oggi la FIGC ha presentato la candidatura per ospitare Euro 2032 alla U ...