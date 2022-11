Artemis 1 | il capolavoro dei Red Crew

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 novembre 2022) L'avvio della fase finale di1, il cui lancio è avvenuto ieri dal Kennedy Space Center con la partenza del più potente razzo mai costruito dalla Nasa, lo Space Launch System (Sls), rappresenta il tentativo di capire quale sia la possibilità di inviare una capsula spaziale di nuova generazione fino alla Luna e ritornare. Il carico utile del volo di1 è il modulo Orion, che seppure senza equipaggio ci dirà, attraverso oltre mille sensori, se il sistema è pronto per poter accogliere gli astronauti. Ma come sempre avviene nei debutti, anche in quelli tecnologici, il lancio ha vissuto diverse battute d'arresto: durante il rifornimento dello stadio superiore dello Sls, circa tre ore prima del previsto lancio, è stata rilevata una perdita nella valvola d’ingresso dell’idrogeno liquido e la Nasa ha subito mandato un tecnico specializzato (in ...