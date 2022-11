“A certi bambini spetta la top class per Bali” | polemiche per le parole di Furio Colombo sulla figlia di Meloni | VIDEO

(Di giovedì 17 novembre 2022) C’è chi, in queste ore, sta provando a minimizzare sugli assurdi attacchi rivolti a Giorgiaper aver portato con sé laGinevra a, mentre la Presidente del Consiglio era impegnata al summit del G20 e in alcuni incontri bilaterali con i leader di altri Paesi. Si tende a dire che non ci sia stata alcuna critica diffusa, ma la realtà mostra come anche su alcune testate giornalistiche di rilievo sia stata condotta un’assurda “battaglia” con la decisione presa dalla “madre” Giorgia. E tra i tan ti contenuti a supporto di tutto ciò c’è anche un intervento dia “L’Aria Che Tira”, su La7. Non so se esista persona più meschina di. Incommentabile. Certa gente dovrebbe dare un’occhio alla carta d’identità, ...

neXt Quotidiano

" Il tuo cuore è grande come il mondo!" Progetto per sostenere la frequenza scolastica dicon Avsi "La pace si può. Cominciamola noi" " Nell'anno in cui la guerra è scoppiata a pochi .... ...... 'Sono partito da quello che conoscevo! Vivo a Parigi, i mieisono parigini e vedo come si comportano in campagna: la loro prima ossessione è di essereche ci sia la connessione WI - FI ... Furio Colombo e le parole sulla figlia di Giorgia Meloni | VIDEO Roma, 16 nov. (Adnkronos Salute) - I genitori con bambini con malattie di difficile diagnosi perché rare o non note "fanno sempre tre domande: cosha mio figlio Si può curare E quale sarà il suo fut ..."Viviamo in una Repubblica in cui a certi bambini spetta la top class per Bali e ad altri bambini spetta il fondo del mare, economy class", ha strillato l'ex parlamentare. Parole che hanno fatto ...