1997 | Fuga da New York | i registi di Scream potrebbero dirigere il reboot

Leggi su screenworld

(Di giovedì 17 novembre 2022) Idiildida New. Un ultimo report su questo film così ricco di possibilità narrative proviene da Bloody Disgusting e segnala iTyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin come speranzosi di poter riportare a galla il cult di John Carpenter. Ancora, però, non è chiaro se la loro sia una semplice speranza o se lo sviluppo del progetto è già in corso. I due, al momento, sono al lavoro su6, che sarà distribuito nelle sale il prossimo anno. Come riportato da Comic Book, il report sostiene che Kurt Russell non è attualmente destinato a riprendere il ruolo di Jena Plissken, anche se, visto che le trattative tra ie lo studio sono ...