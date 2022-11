Viterbese-Pontedera oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2022 2023

Calciomagazine

Largo ai giovani. Stadio Rocchi ore 15, laaffronta ilin gara secca nei quarti di finale della Coppa Italia. Dopo l'esonero di Giacomo Filippi, arrivato lunedì mattina, esordisce sulla panchina gialloblù il tecnico della ...Alle 15 in campomentre alle ore 17 grande attesa per Catanzaro - Avellino. Alle 18 invece il Rimini ospita il Vicenza e alle 20:30 il Foggia ospita il Crotone. Ricordiamo se ... Viterbese – Pontedera: diretta live e risultato in tempo reale Largo ai giovani. Stadio Rocchi ore 15, la Viterbese affronta il Pontedera in gara secca nei quarti di finale della Coppa Italia. Dopo l’esonero di Giacomo Filippi, arrivato ...La partita Viterbese - Pontedera di Mercoledì 16 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Ital ...