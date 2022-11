Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022)16 NOVEMBREORE 905 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BUON MARTEDI’ 15 NOVEMBRE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONENORD E ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITEFIUMICINO ED OSTIENSE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA GENIO CIVILE ED APRILIA DIREZIONERIMANENDO SULLA VIA PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA ALTEZZA BORGO PIAVE DIREZIONE LATINA SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA STRADA STATALE APPIA ...