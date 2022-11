Usa | “Missile in Polonia è ucraino | ma responsabile è la Russia”

... le pressioni di Kiev Kiev chiede inoltre che le venga accordato 'l'accesso immediato' al luogo in cui è caduto ile alle indagini coordinate dae Polonia. Fontihanno detto alla Cnn ...Uno di questi sistemi, colpendo un, probabilmente è finito in territorio polacco. E' ... La non - sconfitta di Biden è garanzia di continuità degli aiutiLa strategia americana non si ...Negli aggiornamenti che continuano a emergere a proposito del missile esploso ieri a Przewodów, un villaggio polacco al confine con l’Ucraina, spunta un dettaglio che riguarda anche l’Italia. Le esplo ...Kiev chiede che le venga accordato "l'accesso immediato" al luogo in cui è caduto il missile e alle indagini coordinate da Usa e Polonia. Fonti Usa hanno detto alla Cnn che l'Ucraina ha riferito ...