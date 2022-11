Tenta estorsione e devasta un bar | arrestata la trans Natali del caso Marrazzo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Josè Alexander Vidal Silva detta, nota per essere stata coinvolta nelMarazzo, hato un bar dopo aver cercato di estorcere denaro al titolare dell’esercizio commerciale. Per questo è stataa Roma. A eseguire l’arresto gli agenti del commissariato Flaminio. Per lei le accuse sonotae danneggiamento. Lunedìsi è presentata all’interno del bar pretendendo una somma di denaro relativa a una presunta richiesta di cocaina. Soldi per mettere a tacere quella voce. Il denaro le sarebbe stato negato e per questo avrebbe minacciato il titolo con un coltello. La 50enne, secondo quanto riportano alcuni giornali romani, ha quindi lanciato sedie e tavolini danneggiando l’arredo del bar. La sua posizione è ora al vaglio ...

Agenzia ANSA

