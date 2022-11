(Di mercoledì 16 novembre 2022) "Dal 2023 si apre una pagina nuova, quella del famoso 90% sia per le villette, sia per i condomini", con delle condizioni per le prime, fra cui "la prima casa, i 15.000 euro come tetto di reddito ed ...

ROMA - Il110% ha innescato una catena di valore ben superiore alla spesa. E i conti pubblici ne hanno beneficiato in termini di entrate fiscali. Il Rapporto di ricerca del Censis , che viene ...Così il viceministro all'Economia Mauriziosul. Al Censis,ha parlato di "ipotesi allo studio" per venire incontro chi si dovesse trovare "in situazioni di indigenza", soprattutto ... Superbonus: Leo, ipotesi fondo per integrare quote indigenti - Economia Così il viceministro all'Economia Maurizio Leo sul Superbonus. Al Censis, Leo ha parlato di "ipotesi allo studio" per venire incontro chi si dovesse trovare "in situazioni di indigenza", soprattutto ...Non solo le cartelle esattoriali. Anche le tasse dovute ma non ancora versate, potranno essere pagate a rate senza interessi e senza sanzioni. È uno dei tasselli della ...