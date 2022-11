Calciomercato.com

E poi sulle sue condizioni : " Ho qualche doloretto mabenissimo. Giochiamo ogni tre giorni e arrivi alla fine con un pò di stanchezza. Ora vogliamo vincere le ultime tre partite fondamentali e ...... "con la testa in una pentola a pressione e le cose che non riguardano il Bodø/Glimt non mi ... l'attaccante Amahl Pellegrino e l'esterno Ola, che a gennaio potrebbe arrivare in Serie A. ... Solbakken: 'Sto andando in un top club, manca poco' La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Ola Solbakken, attaccante del Bodo e obiettivo numero uno della ... Abbiamo ristretto il campo, ma non è ancora stato deciso nulla. Sono stati tre anni fantastici ma la mia avventura al Bodo sta per ...