Sanremo 2023 | spuntano i primi nomi dei presunti Big in gara

... dato che si metterà in viaggio per l'Italia a marzo, a un mese esatto dalla sua partecipazione al Festival di, come conduttore per tutte le serate al fianco di Amadeus (dal 7 all'11 ...Dopo la notizia del ritorno al Festival diin veste di conduttore al fianco di Amadeus , Gianni Morandi annuncia oggi il tour " Go ... I biglietti del tourdi Gianni Morandi saranno ...Grandi firme da Fossati a Donaggio, Sangiorgi e Pacifico per il nuovo disco di inediti “Tutti i sogni ancora in volo”. L’artista: «Orgoglioso di interpretare una poesia sul Parkinson di Lauzi» ...Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...