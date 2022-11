Molte promesse e pochi fatti contro il rischio idrogeologico

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il sistema idrico nazionale fa acqua da tutte le parti. E non è un modo di dire. A lanciare l’allarme è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue attraverso l’ultimo report dell’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche. Che traccia un futuro nerissimo per un Paese in grave ritardo sulle misure di contrasto alla crisi climatica. È partita la stagione delle piogge. L’appello dell’Anbi: servono interventi normativi immediatiil dissestoCerto è che in lungo e in largo per tutta l’Italia i problemi sono svariati. “Siamo destinati a ricorrenti emergenze idriche per troppa od insufficiente acqua”, spiega il presidente dell’Anbi, Francesco Vincenzi. La causa? La totale assenza di infrastrutture calmieratrici, come i serbatoi previsti dal Piano Laghetti ed i bacini di espansione ...