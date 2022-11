Infortunio Tonali | esce in barella! Le sue condizioni

(Di mercoledì 16 novembre 2022), brutta caduta per il centrocampista della Nazionale: costretto a uscire in barella. LeSul finire del primo tempo di Albania-Italia è stato costretto a uscire Sandro. Il centrocampista, fuori con l’ausilio della barella, è stato costretto al cambio dopo aver battuto male spalla e testa in seguito ad un ponte di un avversario. Al suo posto il giovane Ricci. L'articolo proviene da Calcio News 24.

