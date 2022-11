Godspeed | Artemis ce l’ha fatta

Leggi su panorama

(Di mercoledì 16 novembre 2022) E’ iniziata questa mattina ora italiana una nuova era dell'esplorazione spaziale. Dopo diversi rinvii, finalmente il più potente razzo mai costruito dalla Nasa, lo Space Launch System (Sls), è partito dal Pad 39B del Kennedy Space Center per la missione1, un volo di prova rischioso, e per questo ritardato più volte, necessario per inviare una capsula spaziale di nuova generazione fino alla Luna e ritornare. Il carico utile di questo volo è il modulo Orion, che seppure senza equipaggio ci dirà, attraverso oltre mille sensori, se il sistema è pronto per poter accogliere gli astronauti. Così questa prova intorno alla Luna sta per esserepiù o meno con le stesse modalità con le quali, oltre mezzo secolo fa, volò la missione Apollo 8, che però a bordo portava uomini come Jim Lovell, lo sfortunato comandante di Apollo 13. Ma allora non ...