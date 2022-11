Gas | prezzo in calo ad Amsterdam a 120 euro - 2 | 5%

Today.it

Le quotazioni delfrenano dopo i recenti guadagni. Ad Amstedam il contratto Ttf segna un calo del 2,5% a 120 euro per megawattora in apertura di giornata, . 16 novembre 2022Dal lato europeo, il dialogo tra produttori e consumatori e' considerato fondamentale per ridurre ildel: la Ue si appresta a discutere una proposta sul 'price cap' che sara' resa nota la ... I prezzi del gas stanno aumentando di nuovo, ma la Russia questa volta non c'entra (ANSA) - MILANO, 16 NOV - Le quotazioni del gas frenano dopo i recenti guadagni. Ad Amstedam il contratto Ttf segna un calo del 2,5% a 120 euro ...Caro direttore, l'Europa è in uno stato confusionale, emergono sempre più, infatti, gli interessi dei singoli Paesi, soprattutto di quelli più importanti. Per il gas ci ...